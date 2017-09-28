Прежний владелец объекта Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» в Москве. Новые инвесторы готовы вложить не менее 300 млн долларов.

Спортивный комплекс, построенный к Летней Олимпиаде 1980 года, давно нуждался в глобальной реконструкции. Теперь его переоборудованием с использованием современных технологий и возможностей займется компания «Киевская площадь». Прежний владелец «Олимпийского» продал универсальный объект в конце уходящего года. Сумма сделки пока не разглашается.

Известно, что новые владельцы намерены вложить в инвестиционный проект не менее трехсот миллионов долларов.

Отмечается, что спорткомплекс закрывается на реконструкцию примерно на два года. За это время будет увеличено внутреннее пространство всего объекта и появятся дополнительные помещения. Фасад проектировщики решили не трогать.

В 2021 году помимо уже действующих возможностей, комплекс обзаведется аквапарком, кинотеатром, выставочным центром, а также парковкой.