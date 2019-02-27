Юридическая служба «Амулекс» применяет новейшие цифровые достижения

Новейшие цифровые достижения выступают в числе основных инструментов юридического сервиса «Амулекс».



Созданный девять лет назад сервис, используя IT-технологии, стал одной из крупнейших в России юридических компаний дистанционного обслуживания. Управляющий партнер Национальной юридической службы «Амулекс» Егор Коваленко, рассказал: компания остается лидером LegalTech-рынка и сохраняет за собой звание лучшей, внедряя в консервативную адвокатскую практику цифровые технологии и оказывая клиентам круглосуточную юридическую помощь любой сложности.



Около 300 специалистов сегодня работают в «Амулексе». Использование ими технологий позволяет выполнять задачи профессионально и быстро. В общении с адвокатами службы клиенты могут использовать чат-боты, переписку в мессенджерах, телефонный разговор – любой удобный для них функционал. А чат-боты сегодня компания имеет во всех популярных мессенджерах. Также сервис ведет работу в сфере искусственного интеллекта: на 2019 год намечен вывод на рынок как минимум двух новых продуктов, обещающих стать лидерами в LegalTech по своим направлениям, внутри компании роботизированы многие юридические процессы.



Справедливая юридическая помощь – философия компании. Здесь ставится вопрос соотношения качества и стоимости услуг. Любому человеку гарантировано получение качественной юридической поддержки за адекватную стоимость в «Амулексе». При этом развитие технологий обеспечивает финансовую доступность услуг для клиента. Совсем не случайно основными преимуществами сервиса заявлены качество и оперативность. Также «Амулекс» принимает участие в различных социальных и благотворительных проектах, стараясь привлекать особого внимания к этому направлению деятельности.