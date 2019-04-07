Около 3,6 млрд. рублей не хватает на достройку ЖК «Кутузовская миля»

Определена сумма, которая понадобится на достройку печально известного московского ЖК «Квартал Триумфальный» (экс-«Кутузовская миля»). Специалисты Центра негосударственных экспертиз «Индекс» установили, что достройка корпусов 18-18А обойдется в почти 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт «Экономика сегодня».

С октября минувшего года застройщик жилого комплекса компания «ФЦСР» находится в процедуре банкротства, суд ввел в его отношении конкурсное производство. Девелопер не имеет возможности достроить объект самостоятельно по причине отсутствия активов. Совокупный объем требований кредиторов к нему превышает 8 миллиардов рублей. В ходе проведенного конкурсным управляющим финансового анализа деятельности руководства «ФЦСР» были выявлены признаки правонарушений по статьям 196 («преднамеренное банкротство») и 159 («мошенничество») Уголовного Кодекса РФ.

В сложившейся ситуации регулятор отрасли «Москомстройинвест» может пойти навстречу возможному новому инвестору, передав ему права на застройку корпусов 15-16. Это позволит обеспечить повышение инвестиционной привлекательности корпусов 18-18А. Положительное решение вопроса отвечает интересам обманутых дольщиков, ждущих жилья уже десять лет.







