Nissan Terra безопаснее Mitsubishi Pajero Sport

Японский автопроизводитель Nissan проверил безопасность нового кроссовера Terra и выяснил, что он безопаснее Mitsubishi Pajero Sport. Специалисты провели краш-тесты Asean NCAP с лобовым и боковым столкновением, а также анализом систем безопасности.

Отметим, Nissan Terra в начале года вышел на рынок Индонезии, Китая и Таиланда. Работу систем безопасности кроссовера проверяли на специальном полигоне. Модель отлично прошла все тесты Asean NCAP и получила максимальный бал по защите водителя и пассажиров. При этом, для испытаний брали самую доступную модификацию с двумя передними подушками.

В прошлом году в этом тесте Mitsubishi Pajero Sport получила максимальный бал за защиту водителя, однако защиту пассажиров оценили в 4 бала. Таким образом Nissan Terra оказался лучшим в безопасности. В Китае модель предлагают по цене от 169 800 юаней или 1 646 000 рублей.