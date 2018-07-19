Два новых автомобиля от Volvo получили 5 звезд за безопасность от EuroNCAP

Volvo S60 и Volvo V60 получили высший балл по итогам ежегодных краш-тестов, проводимых компанией EuroNCAP. Новые седан и универсал от шведского бренда в очередной раз были названы одними из самых безопасных автомобилей.

Серия испытаний, разработанная в этом году специалистами, включила в себя достаточно своеобразные тесты на работу различных систем в предоставленных для экспериментов автомобилях. Кроме обнаружения велосипедистов и крупных животных, а также способности сохранения скорости и траектории движения авто в экстремальных ситуациях, проверке подверглась система экстренного автоматического торможения.С усложненным протоколом испытаний успешно справились лишь несколько автомобилей, среди которых были Volvo S60 и V60.

Таким высоким уровнем безопасности данные модели должны быть благодарны своей адаптивной платформе SPA, на которой, помимо легковых автомобилей Volvo, собираются также и внедорожники шведского автогиганта, например Volvo XC60. Кроме того, даже в самых базовых комплектациях, все представители модельного ряда компании оснащаются продвинутой системой City Safety, включающей в себя функцию автоматического торможения и инновационную систему распознавания пешеходов, велосипедистов и крупных животных на трассе.