В сети обнародовали рендеры Porsche Taycan

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

На просторах интернета обнародовали рендеры немецкого полностью электрического кроссовера Porsche Taycan. В основу электромобиля легла архитектура прототипа Porsche Mission E, официально представленного в 2015 года.

Специалисты портала Motor1 решили представить свою собственную визуализацию электрического спорткара, опубликовав снимок передней части седана. Подкапотное пространство электроседана Porsche Taycan займет силовая установка, состоящая из двух электрических моторов с общей производительностью в 600 лошадиных сил. Агрегат питается от 95-киловаттных аккумуляторных батарей, а дальность хода автомобиля составит 500 км. Зарядить батарею удастся на 80% за 15 минут, используя систему экспресс-зарядки.

 

Эксперты Porsche возлагают большие надежды на Porsche Taycan, намереваясь продавать эту модель по 20 000 экземпляров ежегодно. С течением времени это число будет увеличено, когда в семействе «Тайкан» появится полностью электрический универсал.

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Автор - Дмитрий Павличко
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