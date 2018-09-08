Премиальный бренд PSA DS Automobile пропустит автосалон в Женеве

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

В последнее время ведущие производители стали всё чаще отказываться от участие в автосалонах. В этот раз премиальный бренд PSA DS Automobile заявил, что пропустит выставку машин в Женеве, которая состоится в марте.

Напомним, что недавно Jaguar Land Rover отказался от участие в женевском автосалоне, в рамках сокращения бюджета. Также стоит вопрос об участии бренда Opel, несмотря на то, что есть Opel Corsa с электромотором и гибрид Opel Grandland X. Ещё раньше Ford и Volvo отказались участвовать в Женевском автосалоне.

Примечательно, что премиальный бренд PSA DS Automobile дебютировал в этом году в Париже, где представил кроссовер DS3. Модель получила малолитражный двигатель и составит конкуренцию Audi Q2. При этом руководители смело заявили о том, что пропустят автошоу в Женеве.

Стоит отметить, что интерес к автосалонам начали терять потребители, поскольку индустрия авто стремительно развиваться. В результате участие производителей не рентабельное, поэтому они всё чаще отказываются привозить новинки на выставки.

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Автор - Татьяна Рязанская
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