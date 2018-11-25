Volvo XC40 завоевал звание лучшего автомобиля года в Японии

Небольшой кроссовер Volvo XC40 добился звания наилучшего автомобиля года в Японии. Отмечается, что шведский автобренд уже второй раз подряд удостаивается победы в указанном состязании.

Претендентами на титул наилучшего авто стали машины, которые вышли на рынок Страны Восходящего Солнца с 1 ноября 2017 по 31 октября 2018 года. На последнем этапе конкурса судьи отсеяли 60 автомобилей. В состав жюри вошли 60 человек.

Volvo XC40 получил оценку в 343 балла. На второй строчке разместился Toyota Corolla Sport, оцененный на 314 баллов. ТОП-3 представлен новый Volkswagen Polo со 197 баллами. В ТОП-5 вошли бизнес-седан Toyota Crown (170 очков) и кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross (156 баллов).

Volvo XC40 дебютировал осенью минувшего года в Милане в рамках особого мероприятия. Паркетник стал первым серийным авто марки, базой которого послужила архитектура CMA, созданная совместными усилиями разработчиков из Volvo и Geely.