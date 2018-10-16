Проект сверхзвукового авто Bloodhound SSC закрыли

Сегодня, 15:57 \\ Авто/Мото

Ранее представители компании Bloodhound SSC сообщили о недостатке средств и поиске инвесторов для дальнейшей разработки самого быстрого сверхзвукового авто. Теперь стало известно, что одноименный проект закрыли.

Разработчики сверхзвукового авто искали инвестиции на 25 млн фунтов стерлингов или 31 900 долларов. В это время компания находилась под внешним управлением. В рамках проекта удалось создать прототип Bloodhound SSC и даже провести ряд испытаний.

Самое быстрое авто Bloodhound SSC получило следующие размеры: длина – 12 900 мм, ширина – 2 500 мм, высота – 3 000 мм. Модель весом в 6,4 тонны на пробных заездах развило скорость в 320 км/ч.

Предполагалось, что в конце проекта авто будет набирать порядка 1 600 км/ч. Bloodhound SSC должен был побить рекорд скорости в 1 228 км/ч, поэтому его оснастили двигателем истребителя Eurofighter Typhoon – Eurojet EJ200, который обеспечил бы разгон до 480 км/ч, а далее начинали работать два ракетных мотора Nammo.

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Автор - Татьяна Рязанская
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