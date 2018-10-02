Новый BMW X8 станет самой дорогой моделью бренда

Немецкая премиальная компания BMW готовит к выпуску новую модель с маркировкой G09, под которой скрывается кроссовер BMW X8. Новинка может стать самой дорогой моделью люксового бренда.

Новый BMW X8 получит четырехместный салон. Второй ряд сидений будет сделан в виде двух отдельных кресел. Базой для новейшего BMW X8 станет платформа CLAR, а алюминиевые компоненты позаимствуют от Rolls-Royce Cullinan. Технические параметры новинки будут соответствовать силовым характеристикам BMW X7.

Под капотом нового BMW X8 разместится 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 340 лошадиных сил. Также автомобиль получит 3-литровые дизели с производительностью 249 и 400 лошадиных сил.

Конкурентами нового BMW X8 станут Mercedes-Maybach GLS, Range Rover новой генерации и Audi Q9. В продаже новейший BMW X8 появится аж в 2020 году.