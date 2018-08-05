В Ford назвали главные «зимние» опции, которые важны для российских водителей

Американский автогигант в социальной сети «ВКонтакте» провел опрос с целью выявления самых важных автомобильных опций, необходимых в зимнее время.

Самой полезной функцией более половины респондентов назвали дистанционную систему «старт/стоп» запуска двигателя. Второе место по популярности занимает обогрев лобового стекла – 29% водителей не хотят выходить на мороз с лопатками и скребками. Замыкают тройку лидеров полезных «зимних» функций обогрев сидений и руля, без которых не могут обойтись 11% и 8,5% автомобилистов соответственно. Также в список востребованных функций вошли бескаркасные дворники, резиновые коврики и обогрев форсунок омывателя вместе с задним стеклом.

В целом 93% респондентов считает, что без дополнительного пакета опций в зимнее время – никуда. Остальные 7%, скорее всего, живут в более теплых регионах, потому не считают нужными данные аксессуары. Укомплектованностью своего автомобиля довольна всего половина опрошенных водителей, в то время как 41% респондентов хотели бы существенного увеличения количества доступных «зимних» опций своего транспортного средства.