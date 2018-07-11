Эксперты рассказали, чем подержанная LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan

Порой будущий автомобилист не может себе позволить приобрести новый транспорт, и эксперты настаивают на том, что среди подержанных машин на вторичном рынке имеются неплохие предложения отечественного производства.

По словам специалистов, современные модели компании «АвтоВАЗ» вполне способны конкурировать с иномарками бюджетного сегмента на вторичном рынке России. В пример специалисты взяли LADA Vesta, и утверждают, что эта машина в подержанном состоянии лучше, чем б/у KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan. При этом эксперты признали, что отечественная машина уступает иномаркам-конкурентам по качеству ЛКП.

Технически LADA Vesta часто оказывается долговечнее конкурентов, если брать в счет автомобили, эксплуатировавшийся три года. Однако за такой срок у машины изнашивается сцепление, имеют место нештатная работа «печки» и вибрации при переключении передач. Также Vesta изнашиваются амортизаторы и провисают резиновые крепления глушителя. Но в целом автомобиль по изнашиваемости узлов не уступает KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan.

Большим преимуществом LADA Vesta эксперты назвали долговечность салона. По качеству и износостойкости материалов отечественный автомобиль-«трехлетка» превосходит своих конкурентов. При этом специалисты признают, что у Vesta быстро изнашивается руль.