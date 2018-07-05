УАЗ анонсировал выход внедорожника УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Ульяновские машиностроители озвучили сроки появления внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией, и развеяли ранее распространенный слух, касающийся «вездехода» с АКПП.

Напомним, недавно в СМИ говорилось, что УАЗ «Патриот» получит версию с АКПП уже будущей весной. Теперь же Ульяновский автозавод сообщил, что машина с автоматической трансмиссией действительно появится в следующем году, но позже, чем весной.

Ожидается, что силовую установку УАЗ «Патриот» укомплектуют 6-АКПП 6L50, которую выпускает французская компания Punch Powertrain. Максимальный входной момент трансмиссии составит 450 Нм.

Чтобы использовать новую коробку передач, ульяновским машиностроителям придется переделать систему охлаждения мотора, в которой появится термостат с одним клапаном. За счет него жидкость будет циркулировать по малому кругу, через отопитель и трансмиссию.

Производитель уточнил, что УАЗ «Патриот» будет оснащаться АКПП только в сборке с мотором ЗМЗ Про тягой 150 л.с. Какой ценник получит внедорожник с автоматической трансмиссией, пока неизвестно.