Что лучше приобрести: Эксперт сравнил LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross являются одними из самых ярких отечественных автомобилей современности, которые уже немало покупателей поставили перед непростым выбором. Специалист решил пояснить, чем отличаются эти машины.

Очевидно, что LADA Vesta SW и Vesta SW Cross отличаются внешность. В силу того, что последний представляет собой универсал повышенной проходимости, он выше стандартного «сарая» и наделен неокрашенным пластиковым обвесом, как у кроссоверов. Такие отличия непременно влияют на стоимость этих машин.

LADA Vesta SW и Vesta SW Cross отличаются комплектациями. Стандартный универсал имеет больше вариантов сборки, что позволяет приобрести машину по сравнительно низкой цене. А вот кросс-версия модели предлагается только в максимальных комплектациях, а потому не подходит для тех, кто ищет бюджетный транспорт. Хотя и Vesta SW Cross по нынешним меркам можно считать бюджетным. Уточним, что просто SW стоит от 679 000 рублей. А за SW Cross придется выложить не менее 805 900 рублей. При этом разница в стоимости максимальных сборок обеих машин составляет лишь 50 000 рублей.

Клиренс кросс-универсала на 25 мм больше, чем у стандартной машины, и составляет 207 мм. Кроме того, вседорожное авто имеет немного больше пространства для пассажиров заднего ряда. Еще одним плюсом SW Cross является наличие удобного «ползущего» режима трансмиссии.