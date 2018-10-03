«GM-АВТОВАЗ» будут и дальше выпускать Chevrolet Niva

В открытой базе появилось новое ОТТС на Chevrolet Niva. Это значит, что «GM-АВТОВАЗ» продолжит выпуск внедорожника.

Ранее сообщалось, что прежний сертификат на Chevrolet Niva будет действовать до 20 декабря 2018 года. Предполагалось, что внедорожник покинет конвейер, так как GM и «АвтоВАЗ» утратили интерес к данному проекту. Новое ОТТС вступает в силу 21 декабря текущего года. Документ оформлен и будет действителен до 20 декабря 2021 года.

Судя по новому ОТТС, Chevrolet Niva претерпит некоторые изменения. К примеру, машина теперь независимо от комплектации будет обязательно оснащаться водительским эйрбэгом и системой ABS, которыми сейчас не комплектуется базовый внедорожник. Кроме того, все версии машины будут оснащаться комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС». Непременно, это повлияет на стоимость автомобиля, однако об изменениях его ценников пока ничего не говорится.

Сейчас Chevrolet Niva стоит от 628 до 775 тысяч рублей. Подорожание машины имело место пару месяцев назад, и негативно сказалось на ее продажах. По итогам года спрос на нее упал на 7%. Так или иначе, внедорожник до сих пор состоит в «двадцатке» самых востребованных легковушек в стране. Ее продажи за январь-ноябрь в России составили 25 723 единицы.

Пока нет уверенности в том, что на фоне продления ОТТС выпуск Chevrolet Niva растянется на следующие три года. Машина может уйти с конвейера и рынка гораздо раньше. А еще, уже нет сомнений в том, что проект второй генерации модели заморозили.