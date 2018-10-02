«АвтоВАЗ» в декабре введет дополнительные смены на линии B0

«АвтоВАЗ» сообщил о введении дополнительных смен на производственной линии B0, выпускающей модели LADA Xray, Largus, Renault Logan и Sandero.

В сообщении производителя говорится, что 15 декабря (суббота) дневная смена продлится 10 часов. Также в субботу 22 декабря линия будет работать 9 часов. Это делается для насыщения рынка вышеназванными моделями.

Напомним, в октябре «АвтоВАЗ» уже практиковал введение дополнительных смен по выходным для наращивания производства модели Granta. То же самое делалось в ноябре.

Ранее «АвтоВАЗ» поставил на конвейер новый кроссовер LADA Xray Cross. В начале ноября эта машина уже появилась на отечественном авторынке. Кроме того, отечественный автогигант начал сборку высокого седана Logan Stepway и хэтчбека Sandero Stepway. Обе модели продаются в России с начала декабря.

За 11 месяцев текущего года спрос на Renault Sandero в РФ вырос на 9% с результатом в 29 802 реализованных машины. Logan разошелся тиражом в 28 080 авто с «плюсом» в 3%. LADA Xray в нынешнем году обрел 31 702 покупателя с приростом в 7%. Продажи Largus составили 39 789 машин с положительной динамикой в 32%.