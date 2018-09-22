В Швейцарии представлен пятимоторный электротрактор

В Берне состоялась сельскохозяйственная выставка Agrama 2018. В ее рамках швейцарский производитель агротехники Sepp Knüsel показал концептуальный трактор Rigitrac SKE 50 Electric с пятью электромоторами.

Новинка оснащена аккумуляторами общей емкостью 80 кВт-ч. Он питает четыре мотора, каждый тягой 45 л.с., которые вращают колеса, а также один двигатель для гидравлики. Также машина оснащена 85-киловаттным генератором.

Разработчики заявили, что электротрактор Rigitrac SKE 50 Electric способен без подзарядки работать 3-6 часов. Машина может оснащаться солнечными панелями, благодаря которым можно будет пополнять заряд аккумуляторов.

Rigitrac SKE 50 Electric получил современную электронику, такую как телематическая система, передающая данные об эффективности работы трактора, его простоях и другие показатели на сервер фирмы Sepp Knüsel.

Уже в следующем году Rigitrac SKE 50 Electric будет работать на свинофермах. Также машина найдет себе применение на сельхозпредприятиях и в коммунальных службах. Такой трактор требует на «заправку» впятеро меньше затрат, чем машина с ДВС.