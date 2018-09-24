Новая генерация Mazda2 станет кроссовером

Японский автопроизводитель Mazda готовит новую генерацию компактной модели Mazda2, которую превратят в кроссовер. Несмотря на то, что в анонсе модель назвали паркетником, она будет выполнена в стиле CX-3.

Автоэксперты отметили, что Mazda не первопроходец, так как ранее многие производители предложили кросс-версии городских моделей, такие как: KIA Rio X-Line, Toyota Еtios Cross и Ford Fiesta Active.

Компания Mazda сообщила, что готовит вторую генерацию, однако подробностей о кроссовере Mazda2 не раскрыла. В версии Sport Black Limited Edition хэтч предлагают в Великобритании с 1,5-литровым двигателем Skyactiv-G с отдачей в 90 л. с. В паре с которым работает АКПП и МКПП.

Модель отличается спойлером черного цвета и аэродинамическим обвесом. Кроме того, выделяются черные стальные корпуса боковых зеркал, а также легкосплавные 16-дюймовые диски.