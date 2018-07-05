Новый Jeep Wrangler опозорился на краш-тестах

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Организация Euro NCAP забраковала внедорожник Jeep Wrangler и хэтчбек Fiat Panda. Оба автомобили отличились провальными результатами на краш-тестах.

«Испытания на прочность» показали, что эффективность защиты водителя в Jeep Wrangler составляет всего 50%. Дети-пассажиры защищены на 69%, а пешеходы на 49%. Активным системам безопасности внедорожника дана оценка в 32%. За такие «достижения» автомобиль получил от Euro NCAP лишь одну звезду.

Fiat Panda за пассивную безопасность вовсе не получил звезд. Водитель в хэтчбеке защищен на 45%. Защита детей-пассажиров оценена в 16%, а пешеходов в 47%. Активную безопасность автомобиля оценена в 7%.

 

К слову, эксперты уже неоднократно говорили, что хэтчбеку Fiat Panda пора на доработку. В своем нынешнем виде машина выпускается с 2011 года, и за 9 лет не получила ни одного существенного обновления. Защитные системы автомобиля сильно устарели, но итальянцы не спешат разбираться с этим.

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