Новый электрокроссовер Ford получит название Mach E

Американский автопроизводитель Ford готовится к презентации нового кроссовера с электротягой. Патентное ведомство США, которое отвечает за товарные знаки, сегодня одобрил патент на названия «Mach E» и «Mach-E».

В конце ноября производитель Ford подал заявку на регистрацию названия Mach E. Согласно заявлению его получит новый кроссовер с электротягой. Модель построена на базе Ford Mustang-esque. Помимо новинки, марка будет представлять электрокары и спортивные кроссы.

Официальная презентация нового кроссовера, в основу которого лег Ford Mustang-esque, состоится уже в следующем году. Согласно плану развития американской марки, продажи новинки стартуют уже в 2020 году.

Напомним, что ранее новый электрокроссовер должны были назвать Mach 1, однако негативные отзывы клиентов заставили отказаться от задумки. Ранее это имя использовали для «заряженных» модификаций Mustang.