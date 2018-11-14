К 2026 году Volkswagen откажется от ДВС

Сегодня, 15:10 \\ Авто/Мото

Требования к экологичности машин продолжают ужесточать, поэтому многие производители начинают развивать сборку электрокаров. Немецкий бренд Volkswagen намерен отказаться от ДВС к 2026 году.

Согласно плану развития в 2026 году марка Volkswagen выпустит последние новинки с ДВС, на данный момент разрабатывается платформа. После этого, модельный ряд будет представлен только электрокарами.

Майкл Джост, глава стратегического отдела Volkswagen AG, уточнил, что речь идет о главных мировых рынках. Поскольку в некоторых странах продажа электрокаров будет затруднена из-за местной инфраструктуры, то классические ДВС продержатся до 2050 года.

Напомним, что уже в этом году Volkswagen предлагает семейство электрокаров I.D., которое состоит из хэтча, кросса, микроавтобуса, фургона и пока прототипа спорткара. Кроме того, уже в следующем году будет запущено серийное производство хэтчбэка.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного года. Машина с премиальными внешними доработками смотрится весьма эффектно, и понравилась пользователям сети.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Рассекречены характеристики новой модели «АвтоВАЗ» – LADA Van

Компания «АвтоВАЗ» планирует выпуск модели LADA Van, на что указывают данные из заявки...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных автомобилей с надежными моторами

Часто от работы моторы зависит надежность приобретаемого автомобиля. Эксперты подготовили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ