Новый JAC N80 приедет в Россию в начале следующего года

Пресс-служба российского представительства китайской компании JAC опубликовала информацию, согласно которой автопроизводитель получил ОТТС на грузовое шасси JAC N80. Данное транспортное средство соответствует стандартам «Евро-5».

Получение Одобрения типа транспортного средства говорит о том, что новый JAC N80 привезут в Россию в 2019 году. Шасси предложат с несколькими надстройками: самосвал, фургон, эвакуатор, бортовой грузовик, КМУ и другие. Максимальная масса грузовика составляет 7 950 кг. Отмечается, что грузовик JAC N80 полностью адаптирован к отечественному рынку.

Под капот грузовик получил 3,8-литровый агрегат с отдачей 156 «лошадок». Он приводится в действие 6-скоростной МКПП, а максимальная скорость большегруза достигает 110 км/ч. В списке оснащения стандартного варианта исполнения JAC N80 стоит выделить электростеклоподъемники двух дверей, систему подогрева зеркал заднего вида, ДХО, двухконтурную пневматическую систему тормозов и аудиосистему, поддерживающую USB и MP3.