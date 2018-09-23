СМИ: Jaguar Land Rover не приедет на Женевский автосалон в 2019 году

Сегодня, 18:02 \\ Авто/Мото

Согласно информации, предоставленной журналистами издания Autocar, британская машиностроительная компания Jaguar Land Rover не приедет на Женевский автосалон 2019 года. Причиной отказа компании от участия выставке является сокращение расходов.

Британский бренд Jaguar Land Rover опубликовал отчет, согласно которому с июля по сентябрь текущего года продажи автомобилей марки снизились на 13,2%. Представители компании сообщают, что эффективность каждой автовыставки они оценят индивидуально. Вместо того, чтобы тратиться на участие в Женевском мотор-шоу, автопроизводитель организует специальные мероприятия для демонстрации своих автомобилей.

Сообщается, что не только Jaguar Land Rover отказался от участие в автошоу в Женеве в 2019 году. Ранее появилась информация, что компании Ford и Volvo тоже не приедут в Женеву, а представят свою продукцию на собственных мероприятиях. Интересно, что компания Tata, владеющая Jaguar Land Rover, привезет свои машины на Женевский автосалон.

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Автор - Дмитрий Павличко
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