В Госдуме предлагают отменить налог на старые и подержанные машины

Василий Власов, депутат Госдумы, представляющий партию ЛДПР в Госдуме, выступил с предложением отменить в России налог на старые машины и авто с пробегом.

Со своим предложением депутат обратился к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Господин Власов считает необходимой в России отмену транспортного налога на машины, эксплуатируемые более 10 лет, и стоящие менее 1 млн рублей.

Статистика гласит, что в России, по состоянию на 1 июля 2018 года, насчитывалось порядка 23 млн легковушек, возраст которых составляет более 10 лет. Это 53% от общего парка легковых машин в стране. Кроме того, известно, что в РФ средний возраст автомобиля уже превышает 13 лет. По словам депутата от ЛДПР, многие россияне вынужденно покупают б/у-транспорт, при чем возраст авто превышает 10 лет. Василий Власов также отмечает, что в России у двух машин схожих по производительности, но разных годов выпуска, может бытьочень большая разница в стоимости. По мнению парламентария, расчет налога на основании мощности авто, нельзя называть справедливым решением.