Тяжелый пикап Chevrolet Silverado HD представят в феврале

В пресс-центре компании Chevrolet поделились информацией о новом тяжелом пикапе Chevrolet Silverado HD. Премьера новинки назначена на февраль 2019 года.

Новый пикап Chevrolet Silverado HD с уникальной внешностью, станет самой технологичной моделью американского автобренда. Внешнее оформление напоминает облик грузовика, чего и хотели достичь инженеры. Новинка обладает высокой грузовой платформой и встроенными подножками Bedstep.

Под капотом Chevrolet Silverado HD разместился 8-цилиндровый дизельный агрегат объемом 6,6 литра с мощностью в 451 «лошадку». Агрегат работает в тандеме с 10-ступенчатым «автоматом».

Более подробные сведения о новейшем Chevrolet Silverado HD можно получить во время публичного дебюта автомобиля. Первые товарные автомобили появятся в салонах американских автодилеров уже летом следующего года.