Тяжелый пикап Chevrolet Silverado HD представят в феврале

Сегодня, 12:36 \\ Авто/Мото

В пресс-центре компании Chevrolet поделились информацией о новом тяжелом пикапе Chevrolet Silverado HD. Премьера новинки назначена на февраль 2019 года.

Новый пикап Chevrolet Silverado HD с уникальной внешностью, станет самой технологичной моделью американского автобренда. Внешнее оформление напоминает облик грузовика, чего и хотели достичь инженеры. Новинка обладает высокой грузовой платформой и встроенными подножками Bedstep.

Под капотом Chevrolet Silverado HD разместился 8-цилиндровый дизельный агрегат объемом 6,6 литра с мощностью в 451 «лошадку». Агрегат работает в тандеме с 10-ступенчатым «автоматом».

Более подробные сведения о новейшем Chevrolet Silverado HD можно получить во время публичного дебюта автомобиля. Первые товарные автомобили появятся в салонах американских автодилеров уже летом следующего года.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного года. Машина с премиальными внешними доработками смотрится весьма эффектно, и понравилась пользователям сети.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Рассекречены характеристики новой модели «АвтоВАЗ» – LADA Van

Компания «АвтоВАЗ» планирует выпуск модели LADA Van, на что указывают данные из заявки...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных автомобилей с надежными моторами

Часто от работы моторы зависит надежность приобретаемого автомобиля. Эксперты подготовили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ