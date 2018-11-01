BAIC выпустила «люксовую» комплектацию кроссовера BJ40 Plus

Ещё в апреле китайский бренд представил публике свою новую разработку – компактный рамный внедорожник BJ40 Plus – новинка позаимствовала множество элементов дизайна у легендарного Jeep Wrangler. 11 декабря в Китае начнутся продажи «люксовой» версии кроссовера.

BJ40 Plus получил внедорожный обвес, расширенные колесные арки, стильную решетку радиатора, головную и заднюю оптику на светодиодах, а также оригинальные вставки из хрома на бамперах и кузове авто. Экстерьер кросса выделяется благодаря отделке из высококачественной перфорированной кожи, модернизированной мультимедийной платформе, предусматривающей функции голосового управления и объединяющей в себе GPS-навигатор. Помимо этого, приборная панель BJ40 Plus выполнена в виде LED-дисплея с высоким разрешением, а под тачскрином мультимедийной системы можно обнаружить беспроводную зарядку для смартфонов.

В качестве силовой установки китайского кросса выступит 250-сильный турбодвигатель на 2,3 литра, работающий совместно с последней версией 8-ступенчатой автоматической трансмиссии ZF, которая пришла на смену устаревшему 6-диапазонному «автомату». Цена новинки составит не менее 160 000 юаней (более 1 500 000 рублей). О выходе на глобальный рынок на данный момент ничего не известно.