В России появилось бюро страховых историй

Страховые организации в России получили весьма полезный для них инструмент, представляющий собой масштабную базу данных, в которой хранится информация о страховых случаях, выплатах и так далее.

Бюро страховых историй поможет страховым организациям обезопасить себя, ведь единая база данных позволит выявлять злоумышленников, занимающихся мошеннической деятельностью. Кроме того, с помощью базы данных страховики смогут отслеживать недобросовестных и проблемных клиентов. Новое бюро охватывает все виды автострахования в России. В базу включили примерно 60 миллионов документов (около 95% от числа всех договоров).

Бюро страховых историй работает не только для страховиков, а и для водителей. Последние смогут получать сведения о страховой истории своего транспорта. Однако за это предусмотрена плата в 500 рублей.

Единая база данных также доступна для правоохранительных органов. Они смогут получать данные о тех или иных клиентах, к примеру, для розыска граждан, уходящих от уплаты алиментов.