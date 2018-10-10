В авопарке BelkaCar появится 450 новых Volkswagen Polo

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Оператор каршеринга BelkaCar подписал договор на предоставление новых машин с производителем Volkswagen. Автопарк российской компании пополнится 450 новыми Volkswagen Polo в кузове седан.

Представители BelkaCar уточнили, что согласно договору все 450 седанов Volkswagen Polo появятся на дорогах России до конца года. В сообщении добавили, что в Сочи, где оператор поминутной аренды сделал упор на премиальный сегмент, немецкие машины не приедут.

Примечательно, что компания BelkaCar является одной из самых востребованных по каршерингу в России. Кроме того, только в этом году автопарк увеличили в 2,5 раза, сейчас числится 4 000 машин.

Отметим, что ранее услуги каршеринга не были развиты в РФ, однако теперь поминутная аренда авто набирает популярность, а оператор расширяют территории. Это позволяет экономить средства на топливе, разгружает дороги, а также улучшает экологическую ситуацию. Развитие этой сферы также обеспечило большую долю корпоративных продаж автоконцернов.

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Автор - Татьяна Рязанская
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