Audi потратит 40 миллиардов евро на разработку беспилотных автомобилей

Сегодня, 14:04 \\ Авто/Мото

Премиум-бренд компании Volkswagen полностью переосмысливает производство своих автомобилей.

К 2023 году Volkswagen вложит 14 миллиардов евро на производство полностью беспилотных электромобилей, которые также будут оснащены последним цифровым оборудованием. В общем же предполагаются затраты на производстве в сумме около 40 миллиардов евро, что означает полный переход на новый тип автомобилей в обозримом будущем.

Несмотря на, как обычно, бушующих этиков, план Volkswagen является полностью целенаправленным, а подход к индустрии – систематичным. Компания планирует уделять данному производству со временем всё больше внимания. «Мы последовательно уделяем приоритетное внимание нашим ресурсам для ориентированных на будущее продуктов и услуг, которые очень привлекательны и актуальны для рынка», - заявил председатель Брам Шот.

Перспективность беспилотных автомобилей всё больше набирает обороты, успев уже заинтересовать не только вышеупомянутых немцев, но и шведов из Volvo, японцев, швейцарцев из Rinspeed и даже украинцев из ЗАЗ Ланос.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного года. Машина с премиальными внешними доработками смотрится весьма эффектно, и понравилась пользователям сети.

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Рассекречены характеристики новой модели «АвтоВАЗ» – LADA Van

Компания «АвтоВАЗ» планирует выпуск модели LADA Van, на что указывают данные из заявки...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных автомобилей с надежными моторами

Часто от работы моторы зависит надежность приобретаемого автомобиля. Эксперты подготовили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ