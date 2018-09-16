Audi потратит 40 миллиардов евро на разработку беспилотных автомобилей

Премиум-бренд компании Volkswagen полностью переосмысливает производство своих автомобилей.

К 2023 году Volkswagen вложит 14 миллиардов евро на производство полностью беспилотных электромобилей, которые также будут оснащены последним цифровым оборудованием. В общем же предполагаются затраты на производстве в сумме около 40 миллиардов евро, что означает полный переход на новый тип автомобилей в обозримом будущем.

Несмотря на, как обычно, бушующих этиков, план Volkswagen является полностью целенаправленным, а подход к индустрии – систематичным. Компания планирует уделять данному производству со временем всё больше внимания. «Мы последовательно уделяем приоритетное внимание нашим ресурсам для ориентированных на будущее продуктов и услуг, которые очень привлекательны и актуальны для рынка», - заявил председатель Брам Шот.

Перспективность беспилотных автомобилей всё больше набирает обороты, успев уже заинтересовать не только вышеупомянутых немцев, но и шведов из Volvo, японцев, швейцарцев из Rinspeed и даже украинцев из ЗАЗ Ланос.