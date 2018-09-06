УАЗ «Профи» представлен в обновленной версии

Ульяновские машиностроители сообщили о модернизации грузовика УАЗ «Профи». В автомобиле были устранены недостатки, которые присутствовали в предыдущей версии транспортного средства.

Обновленный УАЗ «Профи» обзавелся усиленной задней подвеской. Для этого увеличили толщину рессор и стабилизатора поперечной устойчивости.

Кабину обновленного УАЗ «Профи» улучшили другой шумоизоляцией. Кроме того, автомобиль наделили поручнями, облегчающими посадку в него.

Версии УАЗ «Профи» с задним приводом и однорядной кабиной в рамках обновления оснастили двухместным пассажирским местом с подлокотником. Также машина получила спойлер-обтекатель, который за счет улучшенной аэродинамики, позволяет снизить расход топлива. Опционально для авто предложат круиз-контроль.

Напомним, УАЗ «Профи» продается как в заднеприводных версиях, так и в полноприводных модификациях, и доступен с одно- и двухрядной кабиной. Для машины предусмотрены несколько вариантов грузовой платформы на 4 или 5 европаллет. Авто служит платформой для разнообразных спецмашин. Стандартный грузовик оснащается агрегатом на 149 л.с., а минимальная стоимость модели составляет 774 900 рублей.