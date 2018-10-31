Паркетник Tata Harrier оказался не так похож на Land Rover, как было заявлено ранее

Спустя месяц после появления первых данных о новом флагмане китайской компании Tata, бренд провел презентацию паркетника Harrier. Автомобиль, вопреки заявленному серьезному сходству с Land Rover Discovery Sport, от более дорогого внедорожника получил лишь некоторые детали.

Платформа D8 от Jaguar Land Rover, на которой изначально должен был выйти Tata Harrier, оказалась слишком дорогой для китайского бренда, потому основой кроссовера стала легковая «тележка» OMEGA Arc. Ввиду таких серьезных изменений, автомобиль оказался лишен адаптивной независимой подвески для каждого колеса и поперечной компоновки силовой установки. От D8 Harrier получит только стойки McPherson. Задняя подвеска останется полузависимой, а задние дисковые тормоза заменят барабанными. Габариты китайского автомобиля повторяют британский внедорожник, составляя 4598х1894х1706 мм при колесной базе в 2 741 мм и клиренсе, равном 205 мм.

Под капотом Tata Harrier установят 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель от Kroytec, позаимствованный у Fiat Multijet II, а в качестве трансмиссии будет выступать безальтернативная 6-позиционная «механика». Старт продаж новинки запланирован на январь следующего года, предполагаемая стоимость Tata Harrier будет варьироваться от 22 до 30 тысяч долларов.