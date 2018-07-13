Появилась информация о первом электрокаре от Bentley

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Британский премиальный бренд Bentley в обозримом будущем выпустит электрокар, но это случится после выпуска новых типов аккумуляторных батарей. Такими планами компании поделился ее глава Адриан Холмарк.

По словам топ-менеджера, такие батареи должны обладать высокой плотностью хранения энергии. Отмечается, что современные технологии ограничивают размеры автомобиля и не соответствуют премиальному сегменту. Интересно, что первый электромобиль от Bentley не станет спорткаром.

По мнению Холмарка, настоящее развитие в сфере разработки аккумуляторов начнется в 2023-2025 годах. Применение таких батарей в первом электрокаре Bentley должно привлечь новых покупателей, которые ранее и не задумывались о приобретении роскошных машин. Интересен тот факт, что из нынешних обладателей машин Bentley, 40% собираются приобрести электромобиль марки. В основу электрокаров Bentley ляжет архитектура Premium Platform Electric, над которой работают специалисты Porsche и Audi.

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Автор - Дмитрий Павличко
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