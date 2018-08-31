KIA тестирует новый кроссовер на базе Ceed

Корейская компания KIA вывела на тесты абсолютно новый небольшой кроссовер, в основу которого легла архитектура хэтчбека KIA Ceed. Вероятно, новинка дебютирует на Женевском автосалоне, который откроется весной 2019 года.

Шпионскими фотографиями нового кроссовера от KIA поделился портал Motor1. Согласно изображениям, опубликованным в сети, новый кроссовер получил пересмотренные бампера, рейлинги на крыше и внушительный клиренс. Не исключается, что изменения затронули и салон автомобиля, но об этом пока не сообщается.

Подкапотное пространство кроссовера KIA на базе хэтчбека KIA Ceed займут бензиновые моторы объемами 1,0 и 1,4 литра. Помимо них предусматривается дизельный агрегат объемом 1,6 литра. Они смогут работать в тандеме с 6-диапазонной МКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с системой переднего привода. Приедет ли новинка в Россию пока неизвестно