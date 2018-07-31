В сеть попали снимки «заряженного» BMW M8 Competition без камуфляжа

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

После серии шпионских фотографий нового суперкара от немецкого автогиганта, на которых модель была облачена в плотный камуфляж, в сеть попали снимки «заряженного» M8 Competition без маскировки. Официальная презентация новинки от BMW должна состояться весной следующего года в Женеве.

Высока вероятность того, что на ряду с обычной BMW M8, на Женевском мотор-шоу будет представлена и её Competition версия. Именно эта модификация купе попала в объективы фотокамер. Автомобиль с одноименным шильдиком на заднем бампере представлен с эксклюзивными легкосплавными дисками на 20 дюймов, обвесом из легкого углепластика и оригинальными элементами кузова: на M8 установлены стильные воздухозаборники на крыше, а также спойлер с диффузором.

Экстерьер салона привлекает внимание не только необычными элементами декора из углепластика и нетипичным для данных моделей авто рычагом КПП, но и «горячими» кнопками M1 и М2, предназначенными для включения запрограммированных в машину режимов скоростной езды. Силовая установка BMW M8 Competition всё ещё держится в секрете, по предварительным данным, суперкар получит 650-сильный 4,4 литровый двигатель V8 с двойным турбированием.

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