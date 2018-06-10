В России в 2019 году появится пять новинок от Cadillac

Сегодня, 17:43 \\ Авто/Мото

В отечественном офисе марки Cadillac раскрыли планы американцев по пополнению модельного ряда бренда на рынке России в 2019 году.

Пресс-центр Cadillac Russia проинформировал накануне, что уже в начале будущего года в России появится обновленные модели CT6 и Camaro. В четвертом квартале 2019 года до РФ доберется вседорожник XT5, претерпевший рестайлинг. Тогда же в стране стартует предзаказ на внедорожник XT6. Также в России в следующем году ожидается появление нового компакт-кросса XT4.

Напомним, кроссовер Cadillac XT4 дебютировал минувшей весной. В основу автомобиля легло новое шасси. Силовую линейку машины представляет агрегат 2.0 с турбиной. Агрегат сочетается с 9-АКПП. Новинка примечательна просторным салоном, невзирая на то, что относится к сегменту компактных машин. Также в авто имеется возможность складывания заднего дивана, что позволяет расширить пространство багажного отделения машины до 1 385 л.

На данный момент нет информации о том, с каким функционалом вышеперечисленные новинки от Cadillac прибудут в Россию. Также нет данных о рублевом прайсе на машины.

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