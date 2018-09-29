В России стартуют предзаказы на Volkswagen Caddy с моторами Евро-6

В декабре текущего года российские дилеры Volkswagen начнут осуществлять сбор предзаказов на коммерческие автомобили семейства Volkswagen Caddy, обладающие тремя двигателями стандарта «Евро-6», работающие в паре с АКПП и МКПП. На рынок РФ новинки выйдут в феврале следующего года.

Согласно информации, которой поделился пресс-центр российского филиала Volkswagen, новые агрегаты, относящиеся к экостандарту «Евро-6», разработаны с учетом клиентских пожеланий для коммерческого транспорта. Двигатели адаптированы под большие пробеги, большие режимы движения и повышенные нагрузки в течение всего периода использования.

Подкапотное пространство Volkswagen Caddy занимают двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра с мощностью 84 и 125 лошадиных сил. Кроме них предусматривается еще 3-цилиндровый 1-литровый 102 сильный мотор. Они приводятся в действие МКПП и роботизированной КПП DSG.

Также обновленные авто Volkswagen Caddy снабдят специальным пакетом BlueMotion Technologies, который предусматривает повышение эффективности работы. В состав пакета вошли система рекуперации энергии и система кнопочного зажигания. Еще Volkswagen Caddy обустроили доработанной подвеской и новыми покрышками с пониженным сопротивлением качению. Цены и варианты исполнения станут известны ближе к началу продаж.