FAW вывел на тесты новый роскошный кроссовер

Китайская компания FAW начали тестировать свой новый полноразмерный кроссовер под люксовый автобрендом Bestune. Недавно на просторах интернета обнародовали шпионские фотографии модели, название которой пока засекречено.

На представленных изображениях новинка облачена в камуфляжную пленку. Внешность новинки перекликается с экстерьером Bestune T77. Во внешнем облике кроссовера стоит отметить радиаторную решетку с вертикальными секциями, зауженные головные фары и задние осветители. Сообщается, что новый паркетник получит брутальное внешнее оформление.

Силовые параметры новинки пока засекречены. Подкапотное пространство Bestune T77 занимает бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра с производительностью 143 лошадиные силы. Он приводится в действие 6-позиционной МКПП или 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и системой переднего привода.

Функциональный перечень Bestune T77 включает в себя голографическую систему, распознающую голосовые команды, системы кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения и панорамный верх. Не исключается, что у новинки будет аналогичное оборудование. Вероятно, на рынок КНР новый кроссовер от FAW выйдет в следующем году.