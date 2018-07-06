SsangYong разработал экстремальный внедорожник для гонки «Дакар»

Сегодня, 13:42 \\ Авто/Мото

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong примет участие в марафоне «Дакар-2019». Об этом говорит недавно представленная экстремальная версия внедорожника – Rexton DKR, за которую отвечал спортивный отдел марки в Испании.

Испанское спортивное подразделение SsangYong разработало новую модификацию кроссовера Rexton. Модель получила улучшенный внедорожный потенциал, динамические характеристики и приставку в названии DKR.

SsangYong Rexton DKR получил внешность песчаного багги. Каркас получил трубчатую архитектуру из хромомолибденового сплава. В результате вес модели не превышает 2 000 кг. В движение экстремальную версию приводит двигатель с отдачей в 450 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена секвентальная коробка на шесть ступеней.

 

Корейский Rexton DKR для марафона «Дакар-2019» способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды при максимальной скорости в 195 км/ч. Кроме того, модель получила двурычажную подвеску, амортизаторы и тормоза King, диски на 17 дюймов с шинами Yokohama Geolander.

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Автор - Татьяна Рязанская
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