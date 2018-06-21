«Больше не рулят»: «Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей

Сегодня, 07:03 \\ Авто/Мото

Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти 2000 автомобилей из-за неправильного руля.

Крупнейшая российская автомобилестроительная компания отзывает 1716 машин марки Lada Kalina, Granta, Priora. Данная информация о мероприятии была выложена на сайте Росстандарта.

Сообщение гласит, что у автомобилей, которые подлежат отзыву, неверно поставлены части водительских подушек безопасности. В сервисе «АвтоВАЗа» проверят маркировку руля, подушки безопасности и то. В каком техническом состоянии находится рулевой каркас. Если эксперты выявят отклонение, то они произведут полную замену рулевого колеса. Естественно, асе работы будут исполнены бесплатно.

Отозваны будут машины, проданные с 18 апреля 2018 года по сегодняшний день. Список VIN-номеров, автомобилей попадающих под отзыв и диагностику, автолюбители могут посмотреть на официальном сайте Росстандарта.

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