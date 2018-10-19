«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного года. Машина с премиальными внешними доработками смотрится весьма эффектно, и понравилась пользователям сети.

Рендеры тюнингованной LADA Granta показал сайт «Колеса.ру». Дизайнер портала своими реалистичными визуализациями продемонстрировал свое представление тюнингованного российского лифтбека с «Х-фейсом». Судя по работе художника, отечественный «бюджетник» хорошо поддается тюнингу.

Тюнингованный лифтбек LADA Granta получил агрессивный кузовной обвес с расширенными колесными арками. Последние позволяют использовать на машине крупные и широкие колеса. Задняя часть машины выглядит несколько иначе в сравнении со стандартным авто, так как получила спортивные выхлопные патрубки и небольшой спойлер на багажной двери. Известно, что вдохновением для тюнинга отечественного «бюджетника» послужил высокопроизводительный хэтчбек Audi RS5 Sportback.

Пользователи интернете положительно оценили тюнинг LADA Granta, и заявили, что было бы неплохо, если бы машина в таком виде предлагалась компанией «АвтоВАЗ». Сам производитель пока не собирается выпускать ничего подобного.

Напомним, стандартная LADA Granta 2018 сейчас предлагается в России за 436 900 рублей с агрегатом 1.6 тягой 87 л.с. с МКПП. За 623 800 рублей продается «топовый» вариант модели с 98-сильным двигателем и АКПП.