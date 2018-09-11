Автомеханики сделали из LADA Priora эвакуатор

Легендарная LADA Priora покинула конвейер, но народ ее нескоро забудет, ведь о ней постоянно напоминают интересные проекты с ее участием. И если ранее машину тюнинговали, то теперь нашлись два энтузиаста, которые сделали из нее эвакуатор.

Речь идет о двух отечественных блогерах, ведущих YouTube-канал «Цирк на колесах». Юморные парни показали сюжет, в котором представили LADA Priora в формате автокрана, который внешне очень напоминает эвакуатор, из-за чего зрители дали ему соответствующее прозвище. Чтобы превратить LADA Priora в автокран, машину переделали в пикап. В его грузовой платформе смонтировали подъемную конструкцию с ручной лебедкой и стрелой. Кроме того, транспортное средство получило желтую мигалку и клаксоны как у фуры.

Канал блогеров несет несколько юмористический характер, а потому в автомобиль вместо «Тосола» залили обыкновенную воду, невзирая на то, что уже наступили холода.

Чтобы показать способности автокрана на базе LADA Priora, были проведены испытания. Кран машины сумел приподнять бетонный блок, но свою эффективность авто не доказало. Этому помешали и слабая конструкция, и несовершенная лебедка, изготовленная с техническими ошибками, делающими ее непригодной для такой работы. Многие зрители заявили, что автомеханики развеселили их. Тем не менее, нашлось немало тех, кто осудил энтузиастов за «бессмысленный труд», проделанный ради заработка на рекламе на YouTube.