LADA Vesta Cross в уникальном цвете удивила сеть

Сегодня, 16:00 \\ Авто/Мото

В интернете появилось фото, на котором запечатлен седан LADA Vesta Cross в синем кузове. Машина в таком цвете не осталась незамеченной в сети.

Синюю LADA Vesta Cross запечатлели в Тольятти. Машина на фото показана сзади, однако это не помешало пользователям сети положительно оценить внешность автомобиля в непривычном цвете. Известно, что на снимке фигурирует пробный экземпляр кросс-седана, указывающий на то, что «АвтоВАЗ» работает над цветовой палитрой модели.

Также недавно был замечен синий кросс-универсал LADA Vesta SW Cross с шильдиком Exclusive. По мнению пользователей сети, и седаном и «сараем» управляют сотрудники компании «АвтоВАЗ».

Напомним, на данный момент производитель предлагает модель Vesta в нескольких цветовых решениях, в том числе в темно-синем металлике (эмаль «Блюз»). В будущем году «АвтоВАЗ» намерен сделать цветовую палитру модели шире и ярче.

 

Седан LADA Vesta Cross пополнил отечественный авторынок минувшим летом. Автомобиль отличается от стандартной модели неокрашенным пластиковым обвесом кузова, завышенным до 203 мм клиренсом, колесными дисками размерностью 17 дюймов. Также машину наделили специальными настройками шасси и доработанным интерьером с серыми и оранжевыми вставками.

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