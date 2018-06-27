Новая Toyota Corolla завоевала максимальную оценку в краш-тестах JNCAP

Сегодня, 15:41 \\ Авто/Мото

Японское агентство NASVA, отвечающее за автомобильную безопасность, провело несколько краш-тестов под эгидой рейтинга JNCAP. Победителем в данных испытаниях стал седан Toyota Corolla Sport новой генерации.

Эти тесты являются комплексными и включают в себя испытания при столкновении автомобиля с жесткой конструкцией при скорости в 55 км/ч, столкновение с деформируемым барьером при скоростном режиме в 64 км/ч, боковой удар 950-килограммовой тележкой на скорости в 55 км/ч и тестирование сидений в плане защищенности от удара подголовником. Также тестируется функциональность систем безопасности, благодаря которым можно избежать столкновений. Максимальное число баллов в JNCAP составляет 126.

В тестах участвовали Toyota Corolla Sport, Suzuki Solio, Mitsubishi eK Space, Mitsubishi Delica D:2, Honda N-Van, Mazda Atenza, Toyota Camry, Subaru Forester, Mitsubishi Eclipse Cross и Honda Odyssey. Отмечается, что «Королла» удостоилась высшей оценки в данном краш-тесте, набрал 122,4 балла.

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Автор - Дмитрий Павличко
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