SEAT Leon может превратиться в седан

У универсала SEAT Leon через полтора года может появиться модификация в формате седана. Сам «сарай» в новом поколении представят в будущем году.

Современные тренды авторынка требуют от производителей развиваться в сегменте кроссоверов, однако, испанцы, похоже, на это внимание не обращают, ведь инсайдеры утверждают, что разработчики намерены создать седан на базе универсала SEAT Leon нового поколения.

Источники утверждают, что на Женевском автобиеннале весной следующего года испанцы покажут новую генерацию SEAT Leon. При этом машина дебютирует как концепт. Предполагается, что автомобиль построят на платформе MQB Evo.

В силовую линейку нового SEAT Leon могут войти бензиновый агрегат 1.5, а также дизельные моторы 1.6 и 2.0. Кроме того, не исключается возможность появления модели с гибридной установкой. Сами разработчики пока не спешат рассекречивать подробности автомобиля.

Напомним, актуальная версия SEAT Leon весьма популярна в Старом Свете. За прошедшее время текущего года в регионе было реализовано более 113 000 единиц модели.