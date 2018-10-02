Роскошный Rolls-Royce Cullinan продают в США за 38 000 000 рублей

Сегодня, 18:46 \\ Авто/Мото

На просторах интернета появилась информация, что премиальный британский внедорожник Rolls-Royce Cullinan выставлен на продажу в США по рекордно высокой цене. Автомобиль продают в небольшом городе Санни-Айлс-Бич по цене в 38 000 000 долларов.

Роскошный внедорожник вместе с итальянским суперкаром Lamborghini Aventador прилагаются к огромному шикарному меблированному пентхаусом, площадь которого составила 1207 квадратных метров. Сама квартира расположилась на 47-м этаже.

Подкапотное пространство Rolls-Royce Cullinan, который позиционируется как первый внедорожник бренда, занимает 12-цилиндровый мотор объемом 6,75 литра с производительностью в 571 лошадиную силу. Агрегат приводится в действие 8-диапазонной АКПП.

 

Россиянам Rolls-Royce Cullinan предложат по цене в 24 000 000 рублей. За эти деньги можно получить машину, обладающую светодиодными фарами, колесными дисками размером 22 дюйма, защитной конструкцией днища, обогревом кресел, роскошной отделкой салона, мультимедийным центром с тачскрином и аналоговыми часами на передней панели.

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Автор - Дмитрий Павличко
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