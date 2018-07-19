«Оно существует»: Сеть поразил ВАЗ-2105 с обликом LADA Vesta

На дорогах России был замечен необычный экземпляр ВАЗ-2105 с внешностью LADA Vesta. Заметив этот автомобиль-мутант, россияне просто не верят своим глазам.

Интересно, что раньше в интернете представили только рендерные изображения такого автомобиля. Долгое время эти наброски считались неудачной шуткой дизайнеров, но в итоге оказалось, что такая машина действительно существует и даже ездит.

«Пятерка», обладающая обликом LADA Vesta построена мастерами с канала Цирк на колесах, которые сняли несколько роликов с такой модификацией ВАЗ-2105. Сообщается, что блогерами была куплена старая «пятерка», которая подверглась существенным доработкам. После этого, внешний вид машины стал максимально близок к оформлению «Весты». В разработке были использованы картон и пластиковые компоненты, благодаря чему передняя часть ВАЗ-2105 подобна LADA Vesta. Теперь автомобиль ездит по российским дорогам, обращая на себя пристальное внимание.

Странная «пятерка» повергла в шок пользователей сети, считавших, что такого авто просто нет. Переработка ВАЗ-2105 вызвала положительные эмоции, но были и те, кто высмеял необычный автомобиль. «Оно существует» -пишут пользователи интернета.