Эксперты рассказали, что надо делать при отказе тормозов в машине

Сегодня, 12:50 \\ Авто/Мото

Отказ тормозов считается одной из самых опасных проблем для водителя, пассажиров, пешеходов и людей, пребывающих в других авто. Такая неисправность может возникнуть даже с той машиной, которая недавно прошла ТО.

Эксперты рассказали, что необходимо предпринять в таких случаях. Прежде всего при отказе тормозов, необходимо не терять самообладания. Дальше стоит осмотреть педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии предмета, мешающего нажатию педали. У тормозной системы есть несколько уровней, потому необходимо посильней нажать на педаль для увеличения давления в системе.

Если же эти действия ни к чему не привели, то тогда нужно переключить передачи и использовать механизм стояночного тормоза. Эксперты акцентируют внимание на том, что нет нужды глушить мотор, так как это только усугубит ситуацию и заблокирует работу многих систем.

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Автор - Дмитрий Павличко
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