Пересел с «Мерседеса» на «Жигули»: Блогер рассказал о своих впечатлениях от езды на ВАЗ-2106

Известный автоблогер Роман Романов поделился впечатлениями от необычного опыта замены автомобиля, пересев с Mercedes-Benz на ВАЗ-2106. Свои впечатления от езды на «шестерке» обозреватель изложил в своем блоге.

Блогер ездил на «Мерседесе» больше года, после чего пересел на ВАЗ-2106, которое обустроили ГБО. Блогер отметил большой размер руля и некомфортные сиденья. Педали сцепления, газа и тормоза выжимать необходимо сильнее, чем в Mercedes-Benz. Но все же, ВАЗ-2106 быстро разгоняется.

Также обзорщик отметил, что не нужно шутить с тормозами. Свои слова он пояснил тем фактом, что в Mercedes-Benz имеется возможность быстро и плавно затормозить, но в «Жигулях» это может привести к ДТП. ГБО позволяет заправлять машину газом, что позволит сэкономить на топливе. В итоге блогер заявил, что после «Мерседеса» ВАЗ-2105 отличается специфичностью управления. Но Роман Романов спешит успокоить, что ко всему этому можно быстро привыкнуть.