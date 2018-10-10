Nissan и Infiniti представят в Детройте новые прототипы электрокаров

Сегодня, 10:03 \\ Авто/Мото

В пресс-центре японской компании Nissan заявили, что в рамках Детройтского автосалона бренды Nissan и Infiniti представят прототипы новых полностью электрических автомобилей. На сегодняшний день пока не поступила информация, станут ли они кроссоверами или седанами.

Концепт-кар IMx дебютировал в рамках Токийского мотор-шоу в минувшем году, а немного позже в Женеву приехал прототип IMx Kuro. Оба кроссовера получили по два полностью электрических двигателя с производительностью 429 лошадиные силы. Но, что из себя будет представлять концепт пока остается тайной.

Прототип от Infiniti скорее всего будет базироваться на Q Inspiration. Машина обзаведется плавным оформлением, содержащим намек на будущее стилистическое направление премиального автобренда. Инсайдеры сообщают, что оба концепта обустроят обновленными аккумуляторными батареями, которые будут значительно тоньше. Это позволит размещать батареи под полом электрокаров.

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Автор - Дмитрий Павличко
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