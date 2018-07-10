Испытания русской зимой: LADA 4x4 «уделал» Audi Q7 на заснеженной дороге

Премиальный кроссовер Audi Q7 не смог преодолеть заснеженную русскую дорогу, а LADA 4x4 без проблем проезжает по ней. Об этом свидетельствует видеоролик, обнародованный на просторах интернета.

По словам автолюбителей, которые сняли видео, владелец полноприводного кроссовера Audi Q7 попытался совершить обгон другого авто, но оказался в сугробе. В это время заснеженное поле преодолел отечественный внедорожник LADA 4x4, который обошел Audi Q7 в плане поездки по заснеженным дорогам.

Авторы ролика отмечают, что испытания русской зимой оказались не по зубам для немецкого паркетника. Многие пользователи поспешили согласить с ними. Представители интернет-сообщества подметили, что никто не сомневался, что LADA 4x4 обойдет Audi Q7. Но все же один комментатор не согласился с мнением большинства, отметив, что дело не в автомобилях, а в колесах и водителе.

Подкапотное пространство российской версии Audi Q7 занимают бензиновые турбомоторы объемами 2,0 и 3,0 литра с производительностью 252 и 333 лошадиные силы. Кроме него предусмотрен 249-сильный 3-литровый дизель. Audi Q7 обойдется россиянам от 3 900 000 рублей.